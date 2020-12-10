資訊軟體廠商叡揚資訊（6752）10日承銷價56元掛牌上櫃，董事長張培鏞表示，看準數位轉型風潮下資訊應用與雲端服務蓬勃發展趨勢，叡揚資訊持續打造優化的企業與政府機關應用軟體、結合系統開發、運帷與資安防護等資訊服務，提供客戶地端與升級雲端的整合性解決方案，滿足市場需求，強化營運。

叡揚資訊10日掛牌，盤中漲幅逾10％，張培鏞表示，接下來預計與微軟及monday.com等夥伴攜手，擴展業務範疇到兩岸三地及全球市場，將可成為公司未來重要成長動能。

以monday.com來說，該公司擁有Apple、Uber、Paypal、Loreal、Costco等全球10萬企業用戶。叡揚資訊表示，預計在2021年，將Vital雲端家族產品與monday.com的應用相互整合，讓使用者可以有更好的整合應用體驗以及解決更廣泛問題，讓Monday.com 客戶可以很自然享受到叡揚資訊 Vital 雲端服務，反之亦然。張培鏞表示，接下來也會與微軟深化產品技術與市場開發，擴大營運經濟規模，讓營收獲利持續穩健成長。

叡揚資訊成立於民國76年，109年登陸興櫃股票交易，掛牌後的股本為新台幣2.67億元。目前叡揚資訊旗下共有四大產品現，包括包括自行開發的企業e化應用軟體（佔總營收35％）、資訊治理與資安（34％）、運帷服務（24％）以及雲端與巨量資料服務（7％）。

以毛利來看，則以雲端服務毛利最高、企業e化軟體次之。目前叡揚資訊客戶包含製造業、政府及國營事業單位、金融業、食品業、流通業等。此外，叡揚資訊也以此為基底，開發出合規管理系統，發展醫院評鑑系統，目前已推廣至全臺75％的醫學中心（包含台大、北中南榮總等），其解決方案以及資安管理已在市場上累積客戶信賴。

叡揚資訊主要市場仍以國內為主，占比約九成，海外市場則聚焦中國大陸、日本、東南亞等地。總經理陳世安表示，公司將會以雲端服務、企業e化應用軟體兩大事業為前進海外的兩大產品線。

叡揚資訊產品主要聚焦於高成長潛力的企業軟體（Enterprise Software）與資訊服務領域（IT Services）並投入雲端技術及AI持續至今，以去年來看，2019年全年毛利率達52.09％，EPS達3.66元，雙雙寫歷史新高紀錄。2020年上半年EPS為1.80元，也較去年同期0.51元表現亮眼。

叡揚資訊表示，旗下產品組合調整加上接專案時風險控管得當，是近年來毛利逐年增加原因。展望未來，第四季將會是傳統營收認列高峰，且僅管全球疫情狀況不明朗，但叡揚資訊與旗下客戶並未受到直接衝擊，訂單能見度維持在正常水平，對明年全年展望樂觀看待。

(工商 )