2020年倒數計時！yes123求職網今（10）發布最新調查指出，今年在大環境疫情影響下，高達65.7％的受訪上班族坦言對職涯有產生負面影響，若要選出今年的職場代表字，第一名是「憂」，第二名是「悶」，第三名是「無」；展望2021年，上班族期待的職場代表字，則依序是「穩」、「升」、「翻」。

調查顯示，上班族認為今年疫情對職涯產生的負面影響，在可複選狀況下，依序是：「公司遇缺不補，工作量增加」(69.9%)、「員工福利縮水」(51.1%)、「年後跳槽計畫受阻」(42%)，以及「放無薪假或遭減薪」(23%)、「影響分紅、獎金」(21.6%)。

其他影響還包括：「被裁員資遣、優退」(19.8%)、「放棄或暫緩出國工作計畫」(18.4%)、「錯失加薪機會」(17%)，以及「被調動部門、職務、職位，工作內容、地點改變」(15.3%)、「錯失升職機會」(14%)。

回顧今年工作狀況，2020年的「職場代表字」有哪些？yes123調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序是：「憂」(33.2%)、「悶」(32%)、「無」(24.8%)、「亂」(23.6%)、「慌」(22.4%)。

至於六到十名的代表字還有：「苦」(21.1%)、「累」(20.5%)、「忍」(19.9%)，以及「茫」(17.5%)、「撐」(14.8%)。

展望明年工作狀況，2021年的「職場代表字」又是哪些？yes123調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序有：「穩」(50.2%)、「升」(34.1%)、「翻」(25.7%)、「順」(25.4%)、「富」(22.4%)。

其餘六到十名的代表字，則分別是：「發」(21.5%)、「跳」(16.9%)、「轉」(14.8%)，以及「滿」(14.2%)、「衝」(13.6%)。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀「職場代表字」，由於突然面臨疫情衝擊，開始「憂」心飯碗不保，「憂」慮薪水不夠用、財務吃緊；加上防疫考量，從上班到下班，口罩不離身，感覺生活特別「悶」，業績也很「悶」；還有看到「無」薪假數字的「無」奈，以及調薪、跳槽也「無」望，都代表勞工朋友今年的心情。因此，大家對明年的職場生活，首重「穩」字訣，然後在平「穩」之中，伺機而動，等待高「升」或「翻」身的機會。

上述調查來自yes123求職網，於2020年11月18日到11月30日以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,324份。

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