為抗議民進黨政府無視民意反彈開放萊豬進口，又將中天新聞台下架的種種獨裁行為，多個民團今日在立法院開記者會宣告，即日起在立法院外靜坐抗議並街講，呼籲政府懸崖勒馬。

民主監督聯總召集人黃正忠表示，首先他要向一週前在中天電視台外面輕生的孫老先生致敬，並呼籲大家一起為他集氣祈禱，祝他早日康復！

其次，他痛批政府不但毫不在乎民眾基本的健康人權，更恣意剝奪民眾選擇資訊的自由和視聽自主權！

因此為抗議蔡政府出賣台灣人民健康、剝奪新聞自由、假民主、真獨裁和假自由、真賣台，民主監督聯盟呼籲正式展開「公民不服從運動」！

民團提出的三大訴求是：反萊豬護健康、反關台護自由、反獨裁小英下台！而這次的公民抗議行動將是一場持續戰，從2020年一直延續到2021年，並蔓延至全國22個縣市，呼籲大家一起上街抗議，並視情況升高公民抗爭的強度。

目前主辦單位規劃了三方面活動，首先，公民早午晚接力靜坐：歡迎所有不滿蔡英文政府各項施政的公民隨時前來參與，備有帳篷、座椅、飲水和簡單的食物，時間以一小時為單位，可連續好幾個單位。

其次，舒活筋骨府院黨招牌健行：鼓勵所有參與靜坐抗議者每天在中午之前（11：00～12：00）和傍晚之前（16：00～17：00）兩個時段，一起舉牌繞行總統府、行政院、民進黨部一整圈。

最後，憤怒庶民照三餐街頭開講：每天早上8：00～9：00、中午13：00～14：00、傍晚18：00～19：00，風雨無阻，歡迎各界人士前來發出怒吼。

同時，也將佈置連署帳篷，呼籲民眾來連署下架不適任的立法委員以及蔡英文總統。

另外，前立委沈智慧也將配合發起「找出豬隊友 ／ 反對萊豬我＋1」運動，並且呼籲大家都去自己選區的立委臉書上留言，要求各立委表態是否支持萊豬。而她本人則將在立法院前靜坐抗議，緊盯著萊豬立委們。

公民監督平台的前新聞局長鍾琴則表示，她已提告NCC主委，下周開庭會去陳述，關中天四大理由經不起檢驗，政府從總統府到NCC一條龍打壓媒體自由製造一言堂，今天是國際人權日，希望監察院回頭看，政府怎樣壓抑人權，進口萊豬傷害健康人權，關中天打壓言論自由人權，政府應好好懸崖勒馬。

之後眾人繞行至NCC外面抗議，要求NCC委員應請辭。

(中時 )