弘光科大集結最新智慧醫療設備，用VR設備進行教學。（陳淑娥攝）

弘光科大集結最新智慧醫療設備，提供病患VR娛樂治療。（陳淑娥攝）

全國首座教學型智慧病房誕生！弘光科大跨領域結合，整合該校人工智慧、物 聯網研究成果，導入各種最先進智慧醫療設備，護理站使用隨時掌握病況的觸控式電子白板，病房設有防止病患跌倒的多維度安全感測器、測量臥位壓力的智慧床墊、智慧監控空氣品質系統，還有提供病患懷舊與休閒的虛擬實境（VR）設備，創新開發具知覺刺激療癒性的天花板，讓學生全方位掌握智慧醫療的應用。學校也將在16日舉辦「2020智慧醫療創新科技應用研討會」。

弘光護理學院院長陳淑齡表示，AI智慧時代來臨，傳統醫療逐漸轉型為智慧醫療，不少醫學中心運用AI智慧設備，方便醫生、護理師掌握病況，但多數是單項使用，為了讓學生進入臨床後便能使用智慧醫療，學校結合護理系、資工系、醫工系、環安系、老福系、文創系各系專業領域成立教學型智慧病房。

智慧病房內首要是智慧照護手機APP擴充功能開發，護理師或護生只要拿著手機便能操控，把病患、病床動態訊息，包括出入院、手術、檢查與檢驗值等資訊通知輸入手機內，就可透過護理站內設置的電子白板系統隨時掌握；工作車也換成電子行動車，隨時可以看到醫囑，只要掃條碼，馬上知道病患情形。

另外，智慧病房病床邊設有懸臂式電子白板，護理師或護生能把預防跌倒、糖尿病、高血壓等各種衛教資訊輸入系統，供病患觀看及提醒何時該吃藥；病床使用智慧床墊，自動偵測病患上床、正躺、坐起、翻身等多種狀態，能連續擷取壓力分佈資訊、時間，分析病患臥床狀態與睡眠情形。

病床的正上方天花板上，則有多維度安全感測器，隨時記錄病患動態，發現不慎在床邊跌倒，便會立即通知護理站。

此外，病房內燈光環控系統，可以調整醫護、診療、睡眠、休息等模式情境燈，選擇採用明亮白色燈或柔和黃色燈；還首創設置知覺刺激情境，在天花板貼上具有療癒效果的圖樣，由文創系、護理系學生經過藝術治療基礎訓練後繪製創作，分成老人、成年、幼童三種，讓病患躺在床上，面對的不再是冷冰冰的天花板。

智慧科技學院院長黃文鑑指出，為了讓病患能夠早日康復，智慧病房內也配有VR設備，提供娛樂休閒，內容目前設計懷舊系列，把長輩最常去的大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮拍成影片，讓長輩躺在病床上戴上VR觀看，就好像能出去拜拜祈福及郊遊。

黃文鑑指著空氣品質監控與智慧回饋通風與消毒系統解說，病房內的空氣品質維持最好狀況有助於病患休養，透過系統隨時監控空氣品質，把溫度、濕度、二氧化碳、PM2.5、甲醛等數值顯示在系統上，固定時間就會把空氣抽送走，再更換新的空氣，如果病房內一下子擠了太多人造成空氣品質不好，空氣清淨機便立刻啟動。

黃文鑑提到，智慧病房內集結各大醫院使用的智慧醫療設備，符合目前業界需求，迎接AI智慧醫療時代，學校也將在16日舉辦「2020智慧醫療創新科技應用研討會」，邀請光田綜合醫院、台北醫學大學、秀傳醫療體系、翔生資訊公司、慧誠智醫公司、台灣私協醫院資訊暨智慧發展促進會、中國醫藥大學附設醫院等單位，一起討論智慧醫療的廣泛應用。

(中時 )