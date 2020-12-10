乾杯針對毛小孩設計的燉煮牛舌，可拌入飼料中。（圖／乾杯集團）

乾杯集團跨足寵物食品市場，推出寵物食品禮盒。（圖／乾杯集團）

乾杯推出寵物食品，標榜「人可食用等級」，提供與旗下餐廳相同規格肉品製作。（圖／乾杯）

寵牠、愛牠，就要讓牠吃得跟你一樣好！看準台灣有毛小孩的家庭逐年增加，為搶攻300億產值的寵物經濟商機並擴大牛肉事業版圖，連鎖餐飲乾杯集團10日宣布創立「乾杯汪汪」品牌，聯手寵物食品專業的製作廠打造「人可食用肉品規格」、「100％天然無添加」寵物食品，標榜讓毛小孩也能吃得和毛爸毛媽一樣好。

「乾杯汪汪」首波推出市場少見的多款「澳洲牛舌製」寵物零食、鮮食，並自即日起於集團旗下7大餐飲品牌31間門市與「乾杯超市」線上平台開賣，正式跨足進軍寵物食品市場。

讓毛孩吃牛舌？為什麼是牛舌？因為研究報告指出，牛舌與其他紅肉同樣為橫紋肌，擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等，營養價值相較於豬、雞肉更豐富，熱量卻僅有牛肉的1／2、脂肪含量僅1／3，在取得營養的同時，牛舌更有益於減低毛小孩的飲食負擔。而牛舌，是燒肉餐廳點食率最高的食材，以燒肉起家並成為燒肉連鎖龍頭的乾杯集團一年進口牛舌約60噸，占了近全台灣進口量的一半，因此「乾杯汪汪」決定延伸集團優勢，首波推出四款使用「澳洲牛舌」製的寵物零食與鮮食。

「乾杯汪汪」推出的「澳洲榖飼厚切牛舌」售價359元(2包入／盒)，標榜保留天然原塊，全程70度低溫烘烤，將營養成份完整保留，補充優質蛋白質的同時，給予愛犬享用大口吃肉的原味食感。「澳洲榖飼燉煮牛舌」售價599元(3罐／盒)，100％ 純肉原汁製作，添加了有益於視網膜、心肌細胞保健的「牛磺酸」，天然牛油塊味道香濃，富含吸引狗狗的脂肪酸風味，是挑嘴狗的最愛，拌勻後可直接食用或與乾飼料混合，有益於保健毛髮亮澤。

零食商品「澳洲榖飼牛舌肉條」售價399元(2包入／盒)，由牛舌肉、牛舌皮、筋膜攪碎與樹薯澱粉混合製成，適口性佳，富含豐富膠原蛋白，可作為訓練狗狗的獎勵品。「澳洲榖飼潔牙牛舌捲」售價399元(2包入／盒)，低溫烘乾的牛舌皮捲成螺旋狀，讓愛犬更容易抓握，豐富的膠原蛋白有益於保健關節，高耐嚼度同時達到潔牙效果。同時推出集結四款商品的「汪汪好肉好健康禮盒」售價1,499元／盒，適合送禮給同樣愛寵物們的飼主。

不婚族增加與少子化趨勢，越來越多國人以養寵物取代養小孩，寵物飼養率年年成長，巿調機構並依內政部、農委會等數字推估，今（2020)年下半年毛爸、毛媽飼養貓、狗數量將首度超越全國15歲以下小孩的人口數達280萬。乾杯集團董事長平出莊司表示，寵物飼主更將毛小孩視為親人，使寵物消費市場胃納逐年成長，而乾杯進軍寵物市場，可運用集團全牛進口的採購優勢，挑選更適合寵物健康需求的肉品部位，而以自有電商平台「乾杯超市」與餐飲實體店鋪為銷售通路，則可降低管銷成本，為集團營收與獲利創造新的成長引擎。

乾杯集團外販本部本部長王斯楷表示，「乾杯汪汪」的寵物食品係使用牧場產地直送的肉品為原料，並嚴選合格知名寵物製造廠生產製作，同時堅持「人可食用等級」，提供與旗下餐廳相同規格肉品，產地來源、檢疫證明皆為「人食」等級標準，以及「天然無添加」，100％不添加防腐劑等化學成分，成份簡單純粹經過安心、安全的高標準品質管控，希望能讓毛小孩也能和飼主共享「從產地到餐桌」的概念。

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