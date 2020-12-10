「最美小倩」王祖賢曾是華人影壇巨星，2004年退出演藝圈旅居加拿大學佛，至今已16年，仍受到許多網友的掛念，好奇未婚、家境不算富裕的王祖賢，這些年來錢夠不夠用。

王祖賢的父親王耀煌是已故前籃球國手，兩名哥哥的職業也跟籃球相關，王祖賢繼承體育細胞，不僅有精湛球技，身材高挑修長，加上清新脫俗的臉孔，被星探挖掘拍廣告，進而加入演藝圈，加盟邵氏3年期間，王祖賢拍了15部電影，包括讓她爆紅的《倩女幽魂》，換算網路曝光的片酬，總共賺了約台幣274萬。

王祖賢在《倩女幽魂》的扮相堪稱經典。（圖／中時資料照）

王祖賢聲勢大漲，片酬跟著水漲船高，1988年到1993年期間，她拍了47部電影，粗估至少賺進7700萬台幣，1994年後她的影視作品大幅下降，僅有《北京原人》、《遊園驚夢》、《美麗上海》，隨後便退出演藝圈。

除了拍片的收入，王祖賢手上的廣告代言費也不少，她當時代言日本的清酒，賺進約台幣1000多萬，創下外國明星在日本最高代言費；目前計算到這已經至少接近上億，加上王祖賢在台灣、香港、美國、加拿大及歐洲有房產，與她90年代末受訪時說的「我現在手裡的錢是一輩子都花不完的」吻合。

(中時新聞網)