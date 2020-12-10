大陸女星陳好身材性感、又擁有靈巧大眼，2001年她演出漫畫改編的《澀女郎》，以「萬人迷」一角和劉若英等人飆戲。昨(9日)她過41歲生日，曬出素顏照感謝粉絲祝賀，照片中的她皮膚白皙光滑緊緻，不見多餘皺紋，被網友大讚外貌凍齡，「不愧是永遠的萬人迷」。

陳好1996年客串電影《埋伏》出道，後來演出戲劇《澀女郎》、《雙響炮》、《天龍八部》，2005年她曾跨足歌手身分，出同名專輯《陳好》，過去她受訪透露，試鏡《澀女郎》時，導演伍宗德是因為她外型像蕭薔，才使陳好順利入選，得知被封為「大陸版蕭薔」，陳好當時謙虛說：「蕭薔是公認的大美女，能被網友這麼認可我很開心。」

陳好2001年和張世（後左1）、劉若英（後左2）等人演出《澀女郎》。（圖／中時資料照片）

2009年陳好因為投資股票獲利2700萬人民幣，約1.1億台幣，身為大美人的她，感情動態自然備受關注，她曾坦言一定會結婚嫁作人妻，9年前陳好被拍生女，才承認早在2010年就和銀行家男友劉海峰結婚，晉升貴婦，去年她回母校中央戲劇學院當老師，被讚最美教師。

陳好慶41歲生日曬近照。（圖／翻攝自陳好微博）

昨晚陳好曬出自己素顏4張自拍照，開心寫下：「感謝，感恩！所有愛我的人，我愛你們」，而照片中的她和當年演出「萬人迷」的狀態無異，甚至更加逆齡，網友回應：「她二十歲的時候不顯年輕，但是現在四十歲了跟二十歲的時候差不多，太神奇了」、「天啊這優越的氣質」、「時光是不是把她遺忘了？」、「昨天還在看我愛河東獅，陳好在裡面太漂亮了」。

(中時新聞網)