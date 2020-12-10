紅雀的當家鐵捕莫里納(Yadier Molina)在球隊待了17年，雖然已經38歲，不過他收起退休打算，決定繼續打下去，與紅雀合約到今年結束，但雙方卻對薪水談不攏，根據《The Athletic》的記者Mark Saxon指出，莫里納拒絕了紅雀的報價，還痛批這個數字太「荒謬」。

根據美媒指出，莫里納要求一張2年或是1年1000萬美元的合約，並附帶2022年選擇權，但紅雀開的數字似乎讓莫里納相當不滿，痛批合約很荒謬。莫里納在紅雀待了長達17年，是紅雀隊的招牌球星，也是後輩們的精神指標，可以說是紅雀的傳奇人物，這是他職業生涯首次提出自由球員，他明確表示他希望的合約價值，不過紅雀卻給不出來。

莫里納曾說過自己想要在紅雀退休，不過在今年推翻之前的說法，由於他今年染上新冠肺炎，讓他更珍惜打球的日子，表示假如和紅雀談不成延長合約，就要進入自由市場，追求多打2年。

除了紅雀以外，洋基、教士、大都會、天使都曾表示對莫里納有興趣。他曾為紅雀拿過2次世界大賽冠軍、9次金手套、4次白金手套。

莫里納今年已經38歲，很難想像的是在即將退休的年紀可能會離開紅雀。不過莫里納過去3年每季都賺了2000萬美金，隨著他年齡上升、產值下降，被減薪也是無可避免的，據傳紅雀今年也是勒緊褲帶要削減開支。

(中時 )