蔡總統要黨籍立委顧好身體 江啟臣怒批：對民主的誣衊 11:582020/12/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣今（10日）痛批蔡總統言論，「這是對民主的誣衊！」（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團下屆總召確定由費鴻泰接任，民進黨預判立院未來推動重大法案時，將面對更頻繁的攻防，黨主席、蔡英文總統則勉勵黨籍立委說，請大家也要顧好身體。國民黨主席江啟臣今（10日）痛批蔡總統言論，「這是對民主的誣衊！」 江啟臣說，這是對民主的汙衊，若執政黨會做事、做得好，在野黨也沒有抗爭、杯葛必要，人民不用上街頭。 丟內臟殺出血路 前民進黨高層大喊「穩了」：深藍韓粉改挺別人 民進黨下重手 砲轟江啟臣「雙面人」 歷史哥用6證據完爆 (中時 ) #江啟臣 #蔡總統 #黨籍立委 #顧好 #身體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠委噤聲不敢反對總統決策 蘇偉碩：恐怖獨裁已成形 11:332020/12/10 政治 丟內臟殺出血路 前民進黨高層大喊「穩了」：深藍韓粉改挺別人 10:422020/12/10 政治 鴨霸關新聞台 江啟臣斥綠色恐怖 04:102020/12/10 焦點要聞 新聞早班車》人權日總統喊Upgrade 民團轟倒退 07:002020/12/10 政治 綠委閃躲不回應 民團：無人敢為萊豬辯護 11:242020/12/10 政治 人權日總統喊Upgrade 民團轟倒退 04:102020/12/10 焦點要聞 退輔會駐美談軍購 李文忠稱不可說 04:102020/12/10 政治要聞 費鴻泰將接總召 藍國會攻防升級 04:102020/12/10 焦點要聞 凍結「潛艦國造」預算爭議 江啟臣批：不要執政了就忘記在野 11:362020/12/10 政治 小英住宅三箭 蔡壁如批愧對年輕人 04:102020/12/10 財經焦點 藍批關中天 台灣民主進程倒退 04:102020/12/10 焦點要聞 社子島開發 里長罷免成指標 04:102020/12/10 地方新聞 2022大選民進黨慘了 網：只有這縣市能翻盤 其他13個都別想 09:442020/12/10 政治 政治熱門新聞 李四川最新動向臉書曝光 網友看了感動到想哭 - 政治 出乎意料 陳揮文驚爆謝長廷下一步將接這位置 - 政治 後繼無力？罷免一高市議員總部悄悄拉下鐵門 原因曝光 - 政治 丟內臟殺出血路 前民進黨高層大喊「穩了」：深藍韓粉改挺別人 - 政治 媽被爆赴陸賣茶葉 黃捷狂笑自曝「父母皆韓粉」：嚇到不敢投韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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