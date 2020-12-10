國民黨立院黨團下屆總召確定由費鴻泰接任，民進黨預判立院未來推動重大法案時，將面對更頻繁的攻防，黨主席、蔡英文總統則勉勵黨籍立委說，請大家也要顧好身體。國民黨主席江啟臣今（10日）痛批蔡總統言論，「這是對民主的誣衊！」

江啟臣說，這是對民主的汙衊，若執政黨會做事、做得好，在野黨也沒有抗爭、杯葛必要，人民不用上街頭。

(中時 )