政府推氣候外交 環團：先深化減碳承諾 11:592020/12/10 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 多個環保團體呼籲蔡英文總統公開承諾2050淨零碳排。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對蔡英文總統日前表示，希望英國能支持台灣參加明年的「聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約方大會（COP26）」，多個環保團體10日提醒民進黨政府在爭取外國支持之前，應該先深化我國的減碳承諾，完善氣候治理架構，並呼籲蔡總統公開承諾2050淨零碳排，環保署也應盡速針對《氣候變遷法》草案提出對案，以及加開第二期溫室氣體階段管制目標與行動方案公聽會。 第一金再獲A級 氣候金融領導 柏瑞投信：全球資金加速錢進 布局ESG量化多重資產 (中時 ) #氣候 #減碳 #承諾 #針對 #氣候變遷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣候埋隱憂 芒果險成救星 04:102020/12/10 投資理財 人權日總統喊Upgrade 民團轟倒退 04:102020/12/10 焦點要聞 環團護蛇冬眠 Tesla德國廠受阻 04:102020/12/10 全球財經 歐盟藥管局網攻案 輝瑞BioNTech疫苗資料遭存取 11:022020/12/10 國際 Uplus吸血鬼之盾防曬膜 獲新馬三大綠建材環保標章 04:102020/12/10 產業特刊 台灣永續金融最新進展 國泰金論壇產官學強棒出席 11:282020/12/10 財經 禹青推新XPS隔熱板 環保耐用 04:102020/12/10 產業特刊 川普全球引戰破紀錄 不分敵友平均每天簽發近3項制裁 09:072020/12/10 財經 蓋一幢會呼吸的里山小木屋 國產材臺灣館 建材展亮相 04:102020/12/10 投資理財 南亞節能門窗 隔熱、隔音性能佳 04:102020/12/10 產業特刊 《生醫股》新藥開發順利 中裕領漲生醫股 10:342020/12/10 財經 生活熱門新聞 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 - 生活 全聯季節限定蛋糕上架「多到滿出來」 主婦見價錢嗨翻：手刀搶購 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 2人住該買幾坪房最舒適？網曝選擇關鍵：比大小重要 - 生活 學步幼兒慘遭眼鏡蛇咬傷 急診醫驚曝嚴重後果 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。