針對蔡英文總統日前表示，希望英國能支持台灣參加明年的「聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約方大會（COP26）」，多個環保團體10日提醒民進黨政府在爭取外國支持之前，應該先深化我國的減碳承諾，完善氣候治理架構，並呼籲蔡總統公開承諾2050淨零碳排，環保署也應盡速針對《氣候變遷法》草案提出對案，以及加開第二期溫室氣體階段管制目標與行動方案公聽會。

(中時 )