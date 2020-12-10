根據移動數據和分析公司App Annie年終預估，今年消費者將在蘋果iOS和Google Play商店內下載1300億個應用程序APP，年增率為10%。同時，光顧這兩家APP商店的消費者，購買APP金額今年更是大增25%，可望創下1120億美元歷史新高紀錄。

拜新冠肺炎所賜，由於發生了COVID-19大流行，手機等行動應用接受速度加快了兩到三年。越來越多消費者願意使用行動裝置處理工作，教育，娛樂或購物等事項。同時，應用程式下載量也跟著增加，促使消費者購買這些APP支出水漲船高。

根據統計，今年Google Play商店下載量，雖然比蘋果iOS的要多出1.6倍，不過兩家商店的下載量，均增長一成。其中，手遊部分更是大幅增加四成。

另外，消費者花在移動裝置上的時間也明顯增加。以安卓Android系統來說，一年就增加25%，高達到3.3兆小時。消費者APP支出也同步增加，今年可望創下1120億美元新紀錄。根據統計，每花費一美元購買APP，其中的65美分就是用在蘋果iOS上。至於Google Play商店的業績，今年可看到近三成成長性。

蘋果iOS的APP消費，目前主要市場以美國，日本和英國為主，盪在前兩年，當時是以美國，中國大陸和日本為主。至於Google Play商店，目前以美國，韓國和德國為主，與過去兩年相比，韓國和德國的成長性，超越日本和英國。

年度最佳APP排名，TikTok在下載量方面排名第一，在消費者支出方面則排名第二，但每個月的使用率來看，Facebook略勝一籌。

(時報資訊)