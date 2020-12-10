日本索尼公司（SONY ）今天宣布，以11.75億美元（約新台幣334.8億元）收購美國電信巨擘AT&T旗下動畫串流平台Crunchyroll，瞄準其在全世界的9000萬名會員，強化動畫串流業務。
日本經濟新聞、讀賣新聞等媒體報導，SONY從AT&T 買下Crunchyroll的全部股份，Crunchyroll將成為SONY 旗下的完全子公司。
Crunchyroll成立於2006年，提供線上收看動畫服務，在全球200多個國家擁有共約9000萬名免費會員，另有約300萬名付費會員。
報導指出，SONY旗下有動畫製作公司Aniplex，擁有「鬼滅之刃」等多部知名動畫作品的版權，曾提供給美國網飛（Netflix）等串流平台播出，確保動畫的播出通路成為SONY一大課題。
SONY在2017年收購在美國約有100萬名會員的動畫串流平台Funimation Productions；SONY希望藉由本次收購，強化直接向消費者提供動畫的串流服務，並期待動畫與遊戲、音樂等事業產生綜效，提高集團整體收益。
(中央社)
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