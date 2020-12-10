繼反傾銷措施後，中國商務部今天再公布對澳洲葡萄酒反補貼調查的初步裁定，決定自11日起對其徵收臨時反補貼稅保證金，各公司臨時反補貼稅保證金比率為6.3%至6.4%。

根據商務部網站，今年8月31日商務部公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反補貼調查。

今天公布的初步裁定認為，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係，因此11 日起採用徵收臨時反補貼稅保證金形式對上述產品實施臨時反補貼措施。

這次被調查的產品，是原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒。

而在11月27日，商務部已公布對原產於澳洲的相關葡萄酒反傾銷調查的初步裁定，決定自11月28日起採用保證金形式對上述產品實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。

傾銷是指認定一國出口品以低於正常價格出口銷售，補貼則是認定政府機構對企業財務補助使其生產成本降低。

今年中澳關係持續交惡，其中也反映在兩國的貿易上。多項澳洲出口至中國的商品，除了葡萄酒，從大麥、棉花、海鮮、糖、木材到煤炭紛受波及，例如徵收反傾銷和反補貼稅、限制進口。

(中央社)