麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，台中麗寶跨年活動將是全台最精彩的亮點！(王莫昀攝)

全台唯一雙倍震撼，台中麗寶跨年將推出雙演唱會，12月31日和1月1日一口氣連辦兩場，不但有頑童MJ116跨年獨家演出，金曲歌王蕭敬騰也確定元旦首演第一個檔期獻給台中麗寶跨年雙演唱會，元旦假期到麗寶，可以連續狂歡兩晚，還有睽違多年沒有出現在台中市夜空的跨年煙火，今年也將絢麗登場！

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，這次跨年非常別出新裁，是一個雙跨年的活動，過去在其他地方所看到的跨年，沒有這樣的安排，這有一個非常要的意義，因為2020年受到新冠疫情非常嚴重的影響，因此這次在傳統跨年活動當天，象徵著告別過去、告別疫情，第二天則是迎接新希望、新機會的到來，所以民眾在第一天的傳統跨年後，第二天還可留下，因為這裡有全台最大摩天輪渡假區，也安排有非常豐富的活動與節目。

「台中麗寶跨年活動將是全台最精彩的亮點！」陳志鴻說，元旦新的一天除有紙風車在園區精彩表演，跨年活動上，還有別出新裁的彩蛋，就是在金曲歌王蕭敬騰首演上，納入象徵大家許願意象，開放歌迷點歌，所有的跨年表演活動可謂絕無僅有。

麗寶樂園對舉辦跨年演唱會一直充滿熱情，今年揮別庚子年，規模全面升級，首創跨年加元旦雙演唱會，而且配合樂園帶給大家歡樂的特性，12月31日的跨年演唱會卡司陣容動感十足，打造全台最嗨晚會！

由5566開場，吳卓源、陳芳語、Leo王等歌手輪番上陣，性感女神安心亞陪觀眾倒數，接下倒數演出大任，安心亞已經展開高強度的魔鬼訓練，力求演出時將自己的體能和體態達到巔峰，她也透露這次登台亮點是「魅惑全場」，她說：「目前正與舞蹈老師排練當天的舞蹈，但因為我之前的演出大部分都有帥氣、可愛、性感等多元的風格融入其中，所以這次會比較想和之前不太一樣，以許走的是百分之百性感風，請大家期待！」而跨後的壓軸演出，則是由「金曲獎最佳演唱組合」頑童MJ116擔綱，帶動全場越夜越嗨，一起熱情迎接新年，而且為了全力準備好長達整整一個小時的壓軸演出，頑童今年跨年只接這一場，將為歌迷精心準備10首作品，獨家在麗寶演出。

1月1日的元旦演唱會，卡司陣容同樣星光閃閃，最大的驚喜就是金曲歌王蕭敬騰確定敲下元旦首演第一個檔期，就獻給「台中麗寶跨年雙演唱會」，在2021的第一天，到中台灣與粉絲朋友們一起迎接充滿嶄新希望的新年！而這也是蕭敬騰首次在新年演唱會壓軸演出，這次也帶領同門廖柏雅、艾薇唱響台中！他向歌迷喊話：「這場演出將會以我的經典歌曲演唱為主，我會邀請現場朋友一起合唱，歡迎大家現場點歌！我想藉由大合唱，我們一起給新的一年激發全新的力量！」

此外當天的開場演出是由深受年輕粉絲喜愛的狼人殺五堅情擔綱，今年八月五堅情在麗寶OUTLET舉辦見面會，大批粉絲清晨四點就來排隊，讓麗寶見識到團員的強大吸粉功力，因此特別指定邀請五堅情擔任元旦當天的開場嘉賓，聲林之王實力派歌手鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，以及DD52青春女團雪鑽石也將共同演出，節目精彩可期。

「台中麗寶跨年雙演唱會」的主持人，由王仁甫挑大樑，搭配嚴立婷和Apple三人共同主持，接下全台唯一的跨年雙演唱晚會，王仁甫期待中又感受不小的壓力，因為今年他除了主持，5566還要做開場演出，王仁甫透漏將有驚喜要帶給歌迷「這次我們會帶來最新的歌曲，而且安排不同於以往的演出，絕對震撼！」震撼的還有久違的煙火，麗寶規劃今年煙火將施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計編成精采煙火秀，兩天施放長度共10分鐘，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放以及意向性燃放，讓前來跨年的觀眾可以看到國際級的設計；煙火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場視覺享受。

精彩的雙演唱會敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP、myVideo等平台也將同步直播。

(中時 )