艋舺青山宮遶境活動日前因鞭炮噪音等引發居民不滿，紛向北市府投訴，但市府未開罰，不過遶境隊伍行經某飯店時直擊一男一女在窗戶邊上演「活春宮」，有人並拍下影片上傳網路，警方則指要將該男女及散播影像者依法偵辦。對此，網友傻眼大罵，「不罰鞭炮罰打炮，偉哉台北市警局」，更有網友笑死，「只許青山放火 不許百姓打炮」。

台北市青山宮舉行青山王祭典，為一年一度艋舺最具特色的節慶大拜拜，6日遶境隊伍行經艋舺大道附近的飯店大樓時，有信眾直擊一男一女大方貼在飯店窗戶激情上演「活春宮」，並被人拍下影片上傳網路。對此，警方表示該男女以及散播色情影像的民眾，將依法偵辦。

此訊息在經《中時新聞網》報導後，大批網友在該則新聞下留言，有人說「在私人領域（室內）做私人的事情，可能只是疏忽忘記關窗子，想不通警方要用哪條法律來開罰」、「無聊，吃飽太閒，警察都沒事幹了嗎」、「不懂為何要辦情侶？製造噪音、亂丟垃圾、偷拍的不用辦？他邏輯錯亂嗎」、「為何放炮擾民沒事，在家傳宗接代要查」、「智障條子用那條移送？？？人家在室內打炮犯什麼法」？

批踢踢網友也大罵，「人家在房間裡休幹不行喔？萬華分局是不是低能」、「不罰鞭炮罰打炮，偉哉台北市警局」、「宮廟不辦，辦人家在飯店嘿咻」、「發言人在辦公室打炮可以，老百姓在飯店打炮不行」、「宮廟放炮無罪，飯店打炮有罪，我還以為是宗教治國」、「不管8+9放鞭炮，管人家在房間打炮？」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)