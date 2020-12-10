警政署舉行「109年國家警光獎頒獎典禮」，從全國各警察機關薦報90個團體及101位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁。台中市警局第四分局偵查小隊長廖述寅擅長查緝網路販毒案，通過嚴格審核、脫穎而出，榮獲「109年國家警光獎查緝毒品類績優人員」殊榮。

廖述寅有鑑於近年來網路販毒趨勢，轉向各類交友、線上遊戲APP軟體，為有效壓制網路毒品交易，鑽研有關查緝社群網絡販毒技巧，以預防青少年及民眾可以輕易在網路購得毒品。

廖述寅於去年間偵破李嫌等6人共組「太極聯盟」販毒集團，為中部最大、最具有組織性、危害性之販毒組織。今年年間於短短24小時內向上溯源，將王嫌等3層販毒藥頭一網打盡；並於去年9月起至今年3月間，連續溯源破獲13層藥頭，起獲安非他命逾800公克，販毒所得逾40萬元。

「獨門技巧藏於一身，只能成就自己。」廖述寅將獨門查緝偵辦技巧，於各種場合對各分局、派出所進行緝毒經驗演講，重點在推廣「誘捕偵查」合法流程及一路追查毒品上游的方法；他查緝毒品的偵辦技巧，還獲得台灣高等檢察署肯定，受邀擔任「網路緝毒誘捕偵查及溯源技巧」認證講師，與全省各地檢察署檢察官分享豐富的辦案經驗。

分局長吳耀南強調，小隊長廖述寅獲頒「警光獎」殊榮，除彰顯分局榮譽，更宣示政府打擊毒品犯罪的決心與努力，並期勉所有警察同仁盡力做好每項治安工作，可以讓民眾安心，給市民更美好、優質的生活環境。

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(中時 )