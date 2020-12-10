電動車龍頭特斯拉(Tesla)今年股價飆漲，以周三(9日)美股收盤價計算，市值約5730億美元，近第2大車商豐田3倍之多，共同創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)也躍升全球第2富豪。他在《華爾街日報》舉辦的CEO峰會上建議，企業要成功，CEO要做的不是一直看財務報告，而是該專注做好產品，他還認為會有這種現象是因為MBA(工商管理碩士)出身者太多。

馬斯克說：「有些經營者會認為即使他們不喜歡自己的產品，別人也會喜歡。才不是這樣。如果你不喜歡自己的產品，也別指望別人會喜歡。我建議是花更少時間在財務報表上，花更少時間在會議室裡，花更少時間製作PowerPoint，把省下的時間用來讓產品變得更讓人叫好。你只須要到工廠、經銷商那裡，和員工、客戶交談就好。」

他認為執行長的職責是讓產品或服務盡可能接近完美，而且應該從各方面尋求差評，這樣才知道怎麼改善。創新可能比開源節流更難，但這是可以學習的，「如果你沒有努力或努力了也做不到，那就再努力，這沒有什麼秘訣​​。」

馬斯克身家隨著特斯拉股價飆漲而大幅上升，據財經權威《富比士》(Forbes)計算，他財富為1358億美元，僅次於電子商務龍頭創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。為了節省數十億美元可能稅務，還有方便推動與NASA合作的另家新創公司、瞄準太空運輸的Space X，他近期由加州搬到德州。

(中時新聞網)