上季拒絕跟隨湖人前往奧蘭多參加復賽，更在今年休兵期間選擇跳槽湖人上季總冠軍賽對手熱火的布雷德利，如今是打算得了便宜還賣乖嗎？因為他在10日受訪表示，「熱火的訓練強度遠遠超過湖人，更讓我印象深刻的是他們每天都如此。」

布雷德利的這些感言，無疑是在暗中嘲諷湖人訓練強度不足的問題，畢竟他在上季復賽前夕，突然宣布因為參加黑人平權活動與照顧生病兒子，拒絕跟隨湖人前往奧蘭多，結果湖人在少了他助陣情況下，仍在總冠軍賽4比2淘汰熱火封王。

提到自己並未參加上季復賽的決定，布雷德利表示，「這是一個非常艱難的決定，真的很難，打到最後的總冠軍賽，我一邊看，一邊緊張到手心都是汗。」就算他拒絕參加復賽，湖人仍想把他留下，他卻選擇跟熱火簽下兩年1160萬美元合約。

就算眼見布雷德利跳槽今年總冠軍賽對手，湖人總管佩林卡仍然相當「大氣」表示，將會頒發總冠軍戒指給布雷德利，預計將在明年2月20日，湖人主場遭遇熱火之戰頒發，前提是到時候布雷德利還留在熱火，沒被熱火釋出或交易出去。

(中時 )