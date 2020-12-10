屏東一名男子去年在某大學餐廳內看見一名身障女學生，他先是假裝要攙扶，對方婉拒後他仍堅持要幫，兩人坐下後，他自稱是復健師，要求為對方按摩腿部，女學生2度拒絕後仍遭侵犯，他最後甚至將手伸進內褲裡性侵得逞。女學生驚恐地說，該男當時強制以手指伸進私密處，伸出來時還沾著經血，法院最後判他7年徒刑。

判決書指出，該男子去年10月間在校園內看見雙腳行動不便的女學生獨自行走，主動上前假意攙扶，女學生婉拒好意後，他卻執意要把她扶到椅子坐，並自稱是治療師，主動幫女學生按摩雙腿，女學生再次拒絕，他卻趁機指侵無力反抗的女學生，讓被害人飽受驚嚇。

女學生回想當時情況表示，當時該男強硬地抓她右手臂，要求扶至椅子上坐，之後對方說是按摩師要幫忙按摩腿部，她說「真的不用了」，但對方執意要做，並開始從小腿按到大腿，最後將手伸進她的褲管及內褲裡性侵得逞，她當下感覺私密處有刺痛感，對手將手抽出來時「手上還沾有經血」，她事後在師長陪同下報案提告。

法院認為，該男子為逞一己私慾，竟對自我保護能力不足的身障人士強制性交，念在事後兩方以達成和解，依法判刑7年。

(中時新聞網)