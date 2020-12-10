大聯盟今年雖受到疫情影響，自二戰後首度未舉行全明星賽，但仍選出「大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）」，小熊隊達比修有成為年度第一隊的5名先發投手之一，成為日籍球員史上第一人。

大聯盟最佳陣容票選去年成立，今年受到疫情影響，不僅賽季縮水，也未舉辦全明星賽，但仍透過票選選出年度第一、二隊陣容，此陣容是透過50％的球迷票選、50％各界專家票選所選出，從11月初展開投票。

各隊陣容包含5名先發投手、2名後援投手、3名外野手，捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、指定打擊則各1人，而年度第一隊的5名先發投手包含達比修有、比柏（Shane Bieber）、鮑爾（Trevor Bauer）、佛萊德（Max Fried）及狄葛朗（Jacob deGrom），其中狄葛朗是連2年入選。

今年在縮水球季繳出8勝3負、投出93次三振、防禦率2.01成績的達比修有，成為大聯盟最佳陣容票選2年來首位入選年度第一隊的日籍球員，在名單公佈後他也立即在推特上發文，說：「Thank You（謝謝）。」

2020年大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）第一隊名單

先發投手：達比修有（小熊隊）、狄葛朗（Jacob deGrom，大都會隊）、佛萊德（Max Fried，勇士隊）、鮑爾（Trevor Bauer，紅人隊）、比柏（Shane Bieber，印地安人隊）

後援投手：安德森（Nick Anderson，光芒隊）、漢崔克斯（Liam Hendriks，運動家隊）

捕手：裴瑞茲（Salvador Perez，皇家隊）

一壘手：弗里曼（Freddie Freeman，勇士隊）

二壘手：勒瑪修（DJ LeMahieu，洋基隊）

三壘手：馬恰多（Manny Machado，教士隊）

游擊手：塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士隊）

外野手：貝茲（Mookie Betts，道奇隊）、卓奧特（Mike Trout，天使隊）、索托（Juan Soto，國民隊）

指定打擊 歐蘇納（Marcell Ozuna），勇士隊

2020年大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）第二隊名單

先發投手：拉梅特（Dinelson Lamet，教士隊）、寇爾（Gerrit Cole，洋基隊）、柯蕭（Clayton Kershaw，道奇隊）、前田健太（雙城隊）、柳賢振（藍鳥隊）

後援投手：悍德（Brad Hand，印地安人隊）、威廉斯（Devin Williams，釀酒人隊）

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto，費城人隊）

一壘手：阿布瑞尤（José Abreu，白襪隊）

二壘手：布蘭登羅（Brandon Lowe，光芒隊）

三壘手：J.拉米瑞茲（José Ramírez，印地安人隊）

游擊手：席格（Corey Seager，道奇隊）

外野手：小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，道奇隊）、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski，巨人隊）、康佛多（Michael Conforto，大都會隊）

指定打擊：克魯茲（Nelson Cruz，雙城隊）

(中時 )