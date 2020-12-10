選美出身的港星袁詠儀（靚靚），日前遭網留言酸「脾性不好」，還釣出袁詠儀親自回擊「跟你合作過嗎？」直白回應被狂讚，不過袁詠儀的個性其實親民有禮，她日前被網捕獲時就大獲好評。

袁詠儀是1990年的港姐冠軍和最上鏡小姐，她隔年還拿下國際華裔小姐亞軍，成績相當風光，有網友就翻出袁詠儀參選港姐時期的美照，引發網一片狂讚袁詠儀的驚人美貌，但卻有網友酸她「可惜脾性不好」，還釣出袁詠儀狠嗆「跟你合作過嗎？」親自回擊給難看。

袁詠儀是選美出身，她是1990年的港姐冠軍和最上鏡小姐。（圖／本報系資料照片）

不過49歲袁詠儀個性其實親民、有禮，她日前就被粉絲直擊，和好姊妹應采兒搭高鐵時，因為座位沒有連號，兩人則微彎腰和男士溝通換位子，網友也透露雙姝很有禮貌，完全沒有明星架子。

野生張智霖和袁詠儀吃火鍋。（圖／取材自微博）

同時，袁詠儀日前和老公張智霖現身深圳餐廳吃火鍋時，袁詠儀不只大方頂著素顏現身，店員還曬出夫妻合照，大讚袁詠儀、張智霖很親民，店員還透露，袁詠儀對她說鼓勵的話，讓她感動不已。

(中時新聞網)