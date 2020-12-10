由於台鐵東部幹線交通目前尚未搶通，華信航空將於明日調派ATR72-600機型，加開一班飛航台北－台東來回加班機，每航班可提供70個座位，協助疏運往返北部和東部的旅客。

華信航空12月11日北東加班機航班資訊如下：

台北－台東AE397班次，09：30起飛、10：35降落；台東－台北AE398班次，11：10起飛、12：10降落。

華信航空提醒民眾使用華信航空官網、APP訂位及購票，或洽華信航空客服專線：412-8008 (手機撥號：02-412-8008) 。

(中時 )