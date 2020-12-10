美國餐飲外送平台DoorDash周三首日在紐約證交所掛牌交易，開盤價報182美元，較首發定價102美元大漲78%，終場飆升85.79%，收在189.51美元，市值達到約602億美元。

DoorDash盤中最高升至195.50美元，漲幅高達91%。

該公司在周二晚間將其首次公開發行（IPO）每股定價從介於90～95美元調升為102美元，共籌集33.7億美元資金，成為今年以來規模最大的上市案之一。以IPO價格估算，公司估值為380億美元，較6月進行私募時的估值高出1倍。

根據IPO文件，DoorDash今年前9個月營收為19億美元，較去年同期的5.87億美元大幅成長。隨著營收成長，其前9月淨損亦縮小至1.49億美元，較2019年同期的淨損5.33億美元大幅改善。

DoorDash目前主要的投資人包括軟銀持股約20%，占比最大；其次為創投公司Sequoia持股16%。

在DoorDash風光上市後，緊接著Airbnb將於周四掛牌，而遊戲開發商Roblox與電商平台Wish也料將在年底前上市。稍早前有消息指出，線上民宿租賃平台Airbnb在上市前夕已經將IPO價格從每股56～60美元進一步調升至每股68美元，預計籌集約35億美元資金，將成為美國今年最大宗的IPO案。

(時報資訊)