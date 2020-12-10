顯示卡散熱風扇廠—動力-KY(6591)11月合併營收為1億6854萬1000元，創下歷年同月新高，動力-KY正積極與客戶共同開發支援兩大陣營新款晶片的散熱風扇，並彈性調配東莞及江西兩廠產線，以因應下游系統廠商新款顯示卡及HPC上市時程，加上5G伺服器及智能家電用散熱風扇預估明年起陸續進入量產階段，可望為公司營運再添成長動能，不過受台股漲多拉回影響，動力-KY今天盤中股價跌停。

9月起Nvidia及AMD相繼推出新款GPU，帶動兩年一波的高階繪圖卡升級潮，推升公司高階顯示卡用散熱風扇出貨量，其中Nvidia繼9月推出RTX 3090/3080旗艦型繪圖晶片，10月29日推出RTX 3070系列晶片，並於12月2日推出RTX3060Ti系列GPU，Nvidia今年第4季RTX30系列高階繪圖晶片已全數順利上市，以目前實測結果可看出，Nvidia最新發表的RTX 30高階系列顯示卡比去年推出的GeForce RTX 20系列增加50%以上的效能，並可支援4K、2K畫質遊戲的穩定運作，滿足目前市面上絕大部分遊戲作品顯示效能需求，帶動公司高階電競及高效能運算系統(HPC)等級顯卡風扇出貨量大幅增加。

在AMD方面，AMD於11月18日發佈採用RDNA 2架構及Navi 21核心的新一代6800及6800XT系列顯示卡晶片，12月8日更推出旗艦款的6900XT系列晶片；以目前測試結果來看，RDNA 2架構在每瓦效能上較前一代產品效能更為提升，並可支援硬體加速光線追蹤功能，搭配三風扇高效散熱系統，主攻4K與1440p PC遊戲市場，亦成為電競玩家今年度主要升級配備選項之一，目前各下游系統廠商已推出超過多種不同規格支援NVIDIA及AMD新款GPU的設計款顯示卡，迎接今年新一波的玩家升級潮。

受惠NVIDIA及AMD推出新款繪圖晶片，帶動公司高階繪圖卡相關風扇出貨量持續攀升，動力—KY自結11月合併營收為1億6854萬1000元，較去年同月成長48.36%，累計前11月合併營收為14.29億元，年成長33.28%。

動力-KY表示，隨時序進入聖誕消費旺季，加上全球疫情再起，家庭娛樂與在家工作等宅經濟發燒，帶動顯示卡及PC相關用散熱風扇出貨量持續增加，惟目前上游IC及零組件供貨略呈吃緊狀態，部分顯示卡及PC相關散熱風扇出貨將延續至明年初農曆年節。

Nvidia及AMD近期指出，明年開始將推出中低階入門款繪圖晶片，預估將可吸引更多消費者更新升級硬體設備，動力-KY目前正積極與客戶共同開發支援兩大陣營新款晶片的散熱風扇，並彈性調配東莞及江西兩廠產線，隨時調整最佳產出效率在最短時間供貨，配合下游系統廠商新款顯示卡及HPC上市時程。

在利基型風扇方面，動力-KY表示，5G伺服器及智能家電用散熱風扇預估明年起陸續進入量產階段，公司並積極拓展水冷及車載等高階利基型散熱風扇產品市場，相關產品均可望為公司營運再添成長動能。

(時報資訊)