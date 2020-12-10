台積電ADR、聯電ADR各下跌1.1、2.5%，為連續第二天未再創新高，台積電(2330)開低9元為511元壓抑台股開低，聯電(2303)開低走低，盤中跌幅一度擴大至逾4.5%，也讓剛到手的市值第七名讓回給國泰金。

台積電與聯電美國存託憑證(ADR)周三走低，台積電ADR收跌1.22美元，跌幅1.15%；聯電ADR跌0.22美元，跌幅2.51%。

台積電與聯電今天股價同步走跌，台積電早盤股價最低510元，跌10元，跌幅1.92%，市值縮水2593億元至13.22兆元。

聯電早盤股價最低47.5元，跌2.4元，跌幅4.8%，市值滑落至約5900億元。由於今日金融股相對穩健，國泰金股價一度達41.4元，小漲近1%，市值小增至6086億元，超越聯電，重回台股第7，聯電市值則回落至台股第8。

美股周三科技股走低，台積電美國存託憑證(ADR)收盤104.42美元，跌1.15%，換算每股為台幣595.4元。台積電周三收在520元，收盤價未如台股創新高。今日則開低，但盤中跌幅並未擴大。

台積電將於今日下午公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

聯電美國存託憑證(ADR)收盤8.54美元，跌2.51%，換算每股為台幣48.7元。聯電周三收盤為49.9元。聯電今開低1.3元為48.6元，盤中最低47.5元。

聯電2020年11月營收為147.26億元，比10月的歷史次高152.82億元減少3.64%，較去年同期增加6%。公司持續樂觀看第四季營運，單季營收可望再挑戰新高。預計本季晶圓出貨量比上季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高，季成長估在2%至3%。

(時報資訊)