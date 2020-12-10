5G時代帶動產業多項創新應用發展，市場對於更精密的5G測試需求隨之浮現。愛立信於2020 IEEE GLOBECOM展會亮相多項創新5G技術解決方案，以「驅動未來網路」、「驅動5G工業應用」、「驅動5G產業生態系」三大主題展區揭示5G無限潛能。會中展出台灣愛立信終端互連測試中心（Ericsson Device Application and Verification center, EDAV）推出的最新5G與下世代網路(5G and beyond)測試服務，協助設備製造商及應用研發廠商縮短互連相容測試所需的時間及成本、提升產品開發效率、進而幫助客戶縮短上市時程，加速推動行動寬頻產業規模及生態體系發展。

除既有測試項目之外，愛立信終端互聯測試中心目前已新增5G SA獨立組網及NSA非獨立組網版本測試、5G毫米波(mmWave)、5G行動定位系統服務(MPS)等測試項目加速5G應用，共同為產業邁向5G的未來做最完善的準備。

台灣愛立信終端互連測試中心提供的5G實網測試服務，除了最新的NSA非獨立組網及SA獨立組網，測試中心建置台灣首座為5G測試打造的5G毫米波測試暗室，已可涵蓋全球5G mmWave毫米波測試頻帶，以及5G毫米波波束成型測試。高度隔離並吸收與消除外部訊號暗示設計，能更方便進行重複測試、提升測試準確率。

台灣愛立信的應用功能測試服務，還包含5G動態頻譜共享、5G 載波聚合、5G行動定位系統服務、5G語音服務測試等功能測試。

台灣愛立信終端互連測試中心於2005年成立，是亞太區第一個完整建置完整5G雙模(NSA+SA)和LTE雙模(TDD/FDD)實網測試的互連測試中心。

愛立信在全球共有四大測試中心，分別位於台灣、德國、美國、加拿大。愛立信未來將持續提供最完整的通訊標準商業測試服務及全球認證，引領行動寬頻產業規模及生態體系發展。

(時報資訊)