日系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，看好其PVC、LDPE、EVA等利差將成為其2021年重要核心營運動能，加上美國台塑也可望在明年恢復正常運轉，故重申台塑買進評等、將目標價由97元調升到108元。

日系外資指出，在新冠肺炎期間強勁的產品利差推動台塑2021年獲利恢復，尤其是對於聚氯乙烯(PVC)、低密度聚乙烯(LDPE)以及乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)，加上台塑美國乙烷裂解裝置也在恢復中，故重申台塑買進評等、將目標價由97元調升到108元。

日系外資指出，強勁的PVC、LDPE、EVA動能將成為台塑核心利潤驅動，目前已經看到在大陸、亞洲疫情相對有效控制下，帶動PVC價差創紀錄，且因為運輸限制，來自美國的PVC供應減少，相信這種情況將持續到新冠肺炎被完全遏制之前，且隨著大陸的發展，還看到LDPE、EVA的價差有所改善，積極的擴大太陽能電池板的產能，將帶動更強大的太陽能級EVA需求，都將有助於台塑2021年營運表現，另外，也看好台塑美國將在2021年恢復正常營運。

(時報資訊)