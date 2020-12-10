蔡英文總統（左3）10日出席「台灣人權阿普貴（Upgrade）活動」，參觀殘障人士特區時學習比起手語，在老師的教導下比起台灣人權阿普貴中的「權」字。（鄭任南攝）

蔡英文總統（右）10日出席「台灣人權阿普貴（Upgrade）活動」，參觀殘障人士特區時學習比起手語，在老師的教導下，與監察院長陳菊（左）一同比起台灣人權阿普貴中的「阿普貴(upgrade)」字。（鄭任南攝）

今天是國際人權日，監察院人權會特地舉辦「人權阿普貴（Upgrade）」活動，蔡英文總統、監察院長陳菊等政要均現身共襄盛舉。蔡英文致詞時說，人權會積極推動政府機關的人權議題合作，協助政府各部門推動人權教育，這也助於落實司法改革目標，而行政院正在評估下設「人權處」，統籌跨部會的人權事務；往後不管推動政策改革，人權都會是基本而優先的價值。

人權會今天舉行「人權阿普貴（Upgrade）」活動慶祝國際人權日，蔡英文總統、身兼人權會主委的監察院長陳菊、民進黨團總召柯建銘、民進黨立委何志偉、周春米、鍾佳濱、國民黨立委翁重鈞及監委們都現身參加。

蔡英文致詞表示，在國際人權日要緬懷前人的貢獻，「人權之路沒有盡頭，今天的台灣依然有改變再發生」，今年8月人權會正式運作，為人權保障工作創下新的里程碑，在陳菊帶領下，人權會依法調查人權侵害事件、提出人權報告。

蔡英文說，人權會也積極推動政府各機關間的人權議題合作，協助政府各部門推動人權教育，比如人權會提供給考試院國家文官學院的人權教材，讓新進公務員能深化人權認知，她很高興看到行政院人事行政總處、法務部司法官學院，以及教育部國家教育研究院，都準備和人權會合作推出人權教育的計畫。

蔡英文強調，人權教育也有助於提升司法品質，落實司法改革目標，此外，行政院也正在評估未來在行政院底下成立「人權處」，統籌推動跨部會的人權事務。她感嘆，台灣從威權體制和平轉型、歷經政黨輪替，如今將有機會透過捍衛民主自由人權，成為亞洲民主國家的典範，這一切都不是容易的事。

陳菊致詞說，台灣歷經1947年228事件，50年代白色恐怖，到美麗島事件，社會追求自由民主的信心從未改變，從戒嚴進步到今天，台灣是自由、民主、開放、多元、豐富的社會。

陳菊表示，人權會和司法院可以攜手合作，人權會以法庭之友身分出席憲法法庭言詞辯論，針對釋憲案提出人權見解，作為大法官審理的參考，透過院際合作，對全面性人權發展的推動是很重要的一步，她期待明年疫情趨緩後，可以在台灣舉辦大型國際會議，就全球關切的人權議題交換意見。

針對美國勞動部首次將台灣遠洋漁獲名列「強迫勞動製品清單」，陳菊對此感到「非常震驚」，並說這讓台灣在國際形象受損，因此人權會上個月底到前鎮漁民中心視察，並和農委會漁業署座談，她強調，更重要的是，要站穩台灣在保護移工的立場。

陳菊有感而發地說，政府沒有辦法做到一百分，但有任何人權疏忽不足的地方，都會檢討監督來改善；萬事起頭難，人權會逐步推展各項人權工作，而傳統監察權也是在維護人權，但是監察院是事後糾正彈劾，人權會則是積極促進，更維護人權，期盼政府各部門結合各界力量，讓人權工作再升級。

蔡英文總統（左3）10日出席「台灣人權阿普貴（Upgrade）活動」，偕同監察院長陳菊（右3）等貴賓一同主持啟動儀式。（鄭任南攝）

蔡英文總統10日出席「台灣人權阿普貴（Upgrade）活動」，上台致詞。（鄭任南攝）

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