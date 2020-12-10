美食外送平台已成為民眾解決三餐的主要管道，一名女網友表示，前天清晨點完外送後便去洗澡，結果餐點送達，她還來不及洗完，外送員不但願意等她，還貼心提醒「別淋雨」，豈知她的回應卻引起眾網友暴動。

原PO 8日於臉書《爆廢公社二館》表示，清晨5點多想吃早餐，因此打開外送App點餐，原PO誤以為自己使用信用卡付款，便放心去洗澡了，未料她澡還沒洗完，外送員已將餐點送達，並表示要收取費用，她只好請外送員等她5分鐘。

外送員也一口答應，並貼心提醒她「外面下雨，不要淋濕」，讓原PO感到相當暖心，她也以幽默地口吻回覆「沒事的，我都濕的」。事後原PO更在貼文中大讚外送員是暖男，「真的覺得半夜送餐好辛苦，懶人商機，確實造福了我們」。

不過貼文曝光後，不少網友歪樓，「都說濕了，小哥當然等妳啊」、我如果是外送員，我不只會把食物載給妳，還會把整個人都送妳」、「外送看到妳說『濕了』，他怎樣都會爬上樓吧！」、「我不是熊貓都想為妳送餐了」；不過也有網友指出，「關鍵是，規定要等十分鐘，他等五分鐘就走的話無法扣款，而且你貨到付款啊！」

(中時新聞網)