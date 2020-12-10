鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉10日出席「2,020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與外界分享鴻海過去幾年來在企業社會責任領域的投入，藉由創造新營運商機、降低「隱形成本」等措施，逐步構築「EPS+ESG=永續營運」的思維。

劉揚偉同時也在論壇中說明集團在宣布響應「氣候行動100+」的具體的目標與承諾遠景，期望能帶動供應鏈和同業能夠一起響應，共同建立責任製造的準則。

鴻海科技集團已於11月6日正式宣示，響應氣候行動100+（Climate Action,100+）指導委員會所提三大目標，鴻海旗下所屬廠區除遵守當地政府的碳排放政策，也將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動及依照氣候相關財務揭露建議（TCFD）進行資訊披露。在今年年初時，鴻海也已於CSR報告書中以2015年為基期，立下減碳、節能、廢物處理等的相關綠色環境保護目標，包括2020年碳排放下降24％、節能22％、100％轉換率及焚化率低於10％等目標。

劉揚偉表示，真正的領導級企業，不只是商業世界的領導，也應是社會的領導力量。因此永續經營，除了反映企業財務數字的EPS外，彰顯企業在社會、環境永續發展貢獻的ESG也越顯重要。這就是鴻海『永續經營＝EPS+ESG』的理念」。

劉揚偉除在座談中分享對「環境」保護設下目標宗旨外，也提到鴻海在過去一年間在「公司治理」、「社會參與」上推出的新措施。

在對內、對外溝通方面，自去年下半年開始，鴻海打開園區大門，在中國大陸幾個主要園區舉辦「開放富士康」活動，讓員工眷屬、社區鄰里、大專院校能更了解集團運作情形；對內則是每一季舉辦「員工座談」，由劉揚偉與基層同仁面對面溝通，即使疫情爆發後，也透過視訊的方式持續召開。在員工福利方面，也因為公司內部的直接溝通，了解員工的需求，因此今年下半年在深圳龍華廠區推出第一階段「好管家」宿舍改善計畫，優化同仁在園區內的住宿環境，讓員工住得安心、住得舒服。

在台灣，鴻海照護員工的範圍也不斷擴大提升，今年提高員工生養育福利，推出「0到6歲公司養」的策略，只要7足歲以前的鴻海寶寶，每個月都能領1萬5的養育津貼。到目前為止，總共有1,052名「鴻海寶寶」受惠。此外，鴻海在民國93年就成立了鴻海教育基金會，到今年已經16年了，歷年來基金會已經幫助全台灣超過3萬名學生，捐助了超過20億元用於社會的救助參與、多元教育等。

今年初新冠疫情爆發，鴻海主動加入國家隊投入口罩生產，協助防疫，同時先後捐贈給予全台10個社福團體、新北市政府以及新北市土城廠區鄰里等單位一百多萬片口罩，今年下半年疫情趨緩之際，公司連續舉辦兩場淨灘活動，透過更多元的活動，支持環境的可持續發展。

劉揚偉強調，推動ESG也許會增加「顯性成本」，但是做了這些努力也會讓員工對公司更有向心力，員工在工作時更放心，所以在「隱形成本」上其實是減少的。鴻海也把ESG當作一個契機，表現在產品推動上，發展綠能環保的電動車就是一個例子。未來期盼結合更多夥伴在ESG的議題上共同耕耘，鴻海除了本身努力外，也希望我們的供應鏈和同業能夠一起響應，共同建立責任製造的準則。

(工商 )