日本動畫電影《鬼滅之刃》在台上映38天票房衝上5.37億元，風靡全台，一名家長在臉書分享他將鬼滅中九個最強殺鬼高手變成小小兵，當作簽名畫在聯絡簿上，九名高手（簡稱九柱）造型配上小小兵的厭世臉竟毫無違和，超可愛的模樣讓網友們大讚畫工太強大，「請收下我的膝蓋」。

一名林姓父親昨在臉書「爆廢公社二館」貼出他連簽9天的聯絡簿，他將動畫鬼滅之刃中的九柱與小小兵結合，命名為「Banana之刃」，還把香蕉當作刀拿在手上、腰間，甚至剝開來吃，超可愛，林姓父親笑說「我終於把九柱都簽完惹，獻給喜歡鬼滅之刃跟小小兵的朋友們！」

該PO文瞬間在臉書上引發轟動，網友看到聯絡簿後驚嘆不已，紛紛留言「太強了啦！神級畫家」、「我兒子問我為什麼跪著看」、「這位爸爸真有才」、「鬼蕉隊真威」、「我兒子都羨慕人家有個很會畫畫的爸爸了⋯」、「完蛋，小孩不能偷簽名了」。

「九柱」是鬼滅之刃中殺鬼部隊的最強人物，分別為：水柱富岡義勇、蟲柱蝴蝶忍、音柱宇髓天元、戀柱甘露寺蜜璃、霞柱時透無一郎、風柱不死川實彌、蛇柱伊黑小芭內、岩柱悲鳴嶼行冥，以及出現在電影版中「大哥沒有輸」的大哥炎柱煉獄杏壽郎。

圖為「炎柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「水柱」小小兵拿著香蕉。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「蟲柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「霞柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「蛇柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「戀柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「岩柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「風柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

圖為「音柱」小小兵。(翻攝自「爆廢公社二館」)

(中時新聞網)