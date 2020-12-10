中國國家主席習近平昨晚與法國總統馬克宏通電話，就下階段雙邊和多邊合作進行討論並達成多項共識，包括中方支持多買法國葡萄酒等；馬克宏則盼適時再次訪中。

中美關係前景不明，北京繼續加強中歐互動，據官媒新華社，習近平9日晚間在電話中強調，新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯。

習近平指出，當今世界不穩定性不確定性增加，呼喚更多大國擔當；而無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對中政策。

習近平說，雙方要一同努力，加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話以及數字（位）領域高層對話，推動中歐關係邁上新台階。

據報導，在昨晚的中法元首通話中，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法中兩國就抗擊2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進行了良好合作，各領域交流合作全面推進。法方秉持獨立自主的外交傳統，高度重視發展同中國的關係，願同中方繼續努力，深化法中、歐中合作。

馬克宏還表示，希望與中方繼續在氣候變化、公共衛生、對非洲合作等重大全球和地區問題加強協調合作。

兩國元首還討論了下階段雙邊和多邊合作，達成多項重要共識，並責成各自相關部門加緊落實，包括：

一、歡迎兩國立法機構領導人將首次以視像（視訊）方式出席中法議會交流機制第11次會議；

二、在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作；

三、通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水平，確保供應鏈穩定；

四、克服新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情困難，加快推進非洲豬瘟區域化管理技術磋商，爭取早日就合作協議達成實質性成果；

五、以北京2022年冬奧會和巴黎2024年奧運會為契機，加強奧運和民間交流合作，增進相互了解和友誼；

六、歡迎「中歐地理標誌協定」將於明年年初正式生效，支持茶葉、葡萄酒、奶酪等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶；

七、積極參與「加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配的合作倡議」和「新冠肺炎疫苗實施計畫」，加大對發展中（開發中）國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品；

八、共同維護多邊主義，攜手應對氣候變化，支持辦好本月12日（12月12日）氣候雄心峰會和明年一月「一個星球」峰會。

(中央社)