美股壓回，下跌逾百點，台股跟著拉回，盤中一度跌逾150點，隨後跌勢收斂，仍下跌100多點。法人認為，量能未縮，後續仍有再漲機會。

11時40分止，加權指數來到14275.83點，下跌114.31點，成交值新台幣2009.93億元。8大類股當中機電類股跌勢較大，泥窯類股小跌，其他各類股都上漲。

權值股台積電盤中來到510元，下跌1.92%，大立光來到3385元，下跌2.44%；鴻海來到87.6元，下跌1.57% ，聯電、IC設計大廠聯發科跌勢更深。

金融股方面，華南金、富邦金、國泰金都小漲。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美股漲多壓回，台股也明顯漲多拉回，畢竟自11月以來維持很大的漲勢，一般多會擔心指數下跌後，投資人參與意願不高，但今天成交量並未明顯萎縮，因此從技術面來看，台股近期以量滾量，帶動指數攀升後壓回，只要維持月均量2600億元，人氣應不會退潮。

蔡明翰認為，今天指數在5日線14284點附近整理，成交量預估仍有3千億元，接下來仍有走高機會。尤其英國施打疫苗之後，只要不出現副作用，歐美國家可望跟進，疫情對經濟的衝擊也將降低，台股年底的「作夢行情」仍可期待。（編輯：張均懋）1091210

(中央社)