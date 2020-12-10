新冠疫苗受試者說明施打後副作用。

美國FDA認證美藥廠輝瑞（Pfizer Inc）新冠疫苗安全，美生技大廠莫德納（Moderna Inc）的疫苗下周可望獲得FDA緊急授權使用。不過在獲主管機關背書之際，當初參與臨床試驗的受試者爆料，要小心施打第2劑後的反應更嚴重。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗已開始在英國大規模施打，美國食品暨藥物管理局（FDA）8日也認證輝瑞疫苗安全、有效，可望在幾日內批准大規模接種，美國生技大廠莫德納開發的新冠疫苗也可望在下周獲得FDA批准授權。

不過美媒CNBC報導，在輝瑞與莫德納疫苗即將在美國施打之際，當初參加臨床試驗的受試者也警告，要小心第2劑疫苗施打後，副作用會更嚴重。

24歲莫德納疫苗受試者巴塔爾維（Yasir Batalvi）表示，當他於10月中接種第1劑疫苗後，副作用就像普通的流感疫苗，施打疫苗的左手臂有僵硬、疼痛的感覺，但都很輕微，直到當晚，他都不想抬高手臂，不過疼痛只是局部的，而且隔天就消失。

但是第2劑疫苗的狀況完全不同，施打後一樣有局部僵硬、疼痛的狀況，但是情況更嚴重，痠痛的感覺來得更快，回家後巴塔爾維開始感到疲憊。到了晚上症狀更明顯，他開始低燒、發冷，「那晚很難熬。」

經過一夜不安後，巴塔爾維隔天連絡醫生，醫生告訴他是正常反應，到了中午，所有不適症狀已經排除。

另外一名匿名輝瑞疫苗的受試者10月也指出，施打第一劑的疼痛感讓他徹夜未眠，施打第2劑的手臂疼痛感更明顯，到了凌晨1時，他開始出現類流感症狀，

不斷發抖、無法控制自己，甚至因為打顫得太厲害，連牙齒都震斷了，「就算只是躺著我也覺得痛」，逼得這名受試者隔天跑去看醫生。

即便經歷了難耐的副作用，兩名受試者仍都支持施打新冠疫苗，輝瑞受試者表示他擁護科學，不過他也建議民眾，可在周五時施打疫苗，這樣周末就可以好好休息。

莫德納疫苗受試者巴塔爾維表示，當初看到22頁計劃參與同意書上羅列各式各樣的副作用，從無副作用到死亡等，他感到很擔心，不過現在接種完，對於是否出現其他長期副作用，他並不太在意，「我們知道不良反應通常發生在頭幾個月。」

(中時新聞網)