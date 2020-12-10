蔡政府8月底宣布開放萊豬、萊牛進口，引發各界譁然。新北市政府昨日宣布要求9大餐飲業標示肉品有沒有萊劑，違者可處最高10萬元。對於地方的這項做法，衛福部長陳時中表示，會請法規專家了解這是根據《食安法》來訂定，或是商業、交易行為的管理。

陳時中今出席立法院衛環委員會時接受媒體採訪表示，對於地方自治要求萊克多巴胺0檢出的條件，前段時間有去了解原因，看看有無因地制宜的必要性，若沒有就需要全國一致標準，現在還在溝通中。

對於新北市昨日宣布9大類業者須依規定在食材登錄平台標示肉品是否含有萊克多巴胺，包括大型西式連鎖速食業者、20桌以上筵席餐廳、供應熱食的大賣場或連鎖超市、大型連鎖食品烘培業、上市與上櫃連鎖餐廳業者，明年元月就得開始標示。若業者未依規定登錄及標示，可處最高10萬元罰鍰。

針對強制標示含不含萊劑，陳時中表示，他覺得沒有非強制不行的，不過他不清楚，會請法規專家了解，看看新北市的規定是依據《食安法》地15條來訂，還是比較像商業、交易行為的管理，這兩者本質上不太一樣，算不算地方可以來做的，還需要了解。

另一方面，今日民進黨立委劉建國表示，今年適逢新冠肺炎疫情，造成企業損失，建議延緩費率調漲。陳時中表示，健保還有《健保法》的機制在，目前經濟有點兩極化，如何讓經濟弱勢不要負擔太重，會列入考慮。至於何時才會送政院核定，陳時中則未答覆。

(中時 )