台灣國際勞工協會今天指出，不僅醫管公司住宿品質不佳，移工檢疫後只能進入雇主提供的宿舍或個別家戶，而宿舍通常在工廠裡面、生產線旁，住宿環境吵雜髒亂，缺乏合理安全的生活空間，惶論防疫措施。（林良齊攝）

近日因為印尼移工在自主健康管理期間傳出確診，引發外界關注移工自主健康管理去處，但台灣國際勞工協會今天指出，不僅醫管公司住宿品質不佳，移工檢疫後只能進入雇主提供的宿舍或個別家戶，而宿舍通常在工廠裡面、生產線旁，住宿環境吵雜髒亂，缺乏合理安全的生活空間，惶論防疫措施。

「上緊發條搞防疫，人權保障卻佛系」，台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，移工以前就會被帶去醫管公司，一直到不斷傳出移工確診後，勞動部才赫然發現其中的居住環境不佳的問題。

陳秀蓮說，居住環境不佳問題不只在醫管公司，在工廠內的宿舍環境也不佳，往往是1間塞了7至8人，防疫措施並未在工廠宿舍落實。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，依中央流行疫情指揮中心指示，在自主健康管理階段，雇主應盡量提供1人1室，如有困難則要配戴口罩、保持社交安全距離。

至於勞團反映宿舍環境不佳，薛鑑忠說，勞動部已提出風險分級管理並擬在明年上路，要求在移工入國通報或接續聘僱通報時，要在外國人生活照顧計劃中聲明包括住宿地點有無與工作地點相鄰、工廠內有無如易燃物或爆裂物等危險物品、住宿地點有無工安申報、是否已辧理消防申報等4事項，並與營建署、消防署等單位介接，當認定不安全時，相關的主管機關就可以去稽查。

(中時 )