籍男利用就醫完畢候車空檔，由友人接應逃亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣籍姓通緝犯9日下午利用戒護就醫時逃脫，警方掌握3女1男接應者，其中載走籍男的陳姓女子，疑似駕駛丈夫的車子載他逃亡，陳女的丈夫接獲警方通知到案說明，簡直傻眼，意外扯出案外案。

32歲的籍姓男子為毒品人口，過去曾有毒品、槍砲彈藥前科，此次因於2016年犯下縱火案，未到案執行而遭通緝，8日晚間由竹北警方眼尖逮捕，9日下午卻因心臟病就醫，利用在急診室外等待的空檔，由友人接應逃亡。

當時停放在急診室外共有一紅一白2台自小客車，籍男的陳姓女友即為紅車駕駛，籍男在警方陪同下，與陳女交談，另名彭姓男友人也同在車外，見有機可趁，立即架住警方，籍男則戴著腳鐐上了陳女的車逃之夭夭。

另名白色自小客車上亦有籍男的紅粉知己，而彭男甩脫警察後，因警察先以雙腳追四輪，彭男因此趁隙又上第3台車逃離。警方掌握4名接應者身分，10日凌晨先扣回陳女駕駛的紅車，並通知車主到案說明。

未料車主竟是陳女的先生，得知妻子用車子接應通緝犯逃亡，也十分傻眼。至於籍男等人行蹤，警方也全力追查中。

(中時 )