企業擴廠，不忘守護老樹！台中宇隆（2233）科技因為中港園區規劃擴建新廠，但新廠區內有53株逾20年的羅漢松矗立在基地上，董事長劉俊昌本身是愛樹人，經過與台灣老樹救援協會理事長吳春山評估後，協會安排下週移植至雲林台西鄉海口村，今（10）日舉行捐贈儀式，順利為老樹找到歸宿。

由生產傳統自動車床零件起家，經過逾40年的創新變革，目前專注於精密金屬零件加工的上市公司宇隆科技，客戶囊括全球最大汽車電子廠BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等，其生產的引擎噴油嘴零件更是供應BMW、賓士、福斯等一線車廠，堪稱台灣機械加工領域的隱形冠軍。

為因應蒸蒸日上的業績，總部位於台中梧棲的宇隆科技，另擇台中港園區蓋設新廠擴充產能，宇隆科技董事長劉俊昌於購地後前往巡視，發現有53株生機勃勃的羅漢松矗立在基地上，而新廠的動線規劃、設計，不免挖除原有地上物，眼見這53棵生意盎然的樹群即將面臨的命運，內心非常不捨。

由於劉俊昌本身非常喜愛樹木，也常年捐款贊助台灣老樹救援協會，於是專程拜訪逢甲EMBA同窗好友、麗明營造董事長吳春山講起這個擔憂，請身兼台灣老樹救援協會理事長的吳春山與協會裡的專家先進一同想辦法。

台灣老樹救援協會理事長吳春山表示，經協會評估幾處適合樹木移植的生長環境後，53株羅漢松，最終決定落腳至雲林台西鄉海口村一座籌畫興建中的廟宇—北極殿，綠美化該處的景觀環境。得知這幾株羅漢松能夠找到更好的生存環境，讓劉俊昌十分欣慰。

吳春山進一步表示，台灣老樹救援協會自2015年成立以來，已經在全台灣拯救了近600顆老樹，尤其以羅漢松為大宗；救援的老樹包括石岡五福臨門老樟神木、后里月眉樟樹公等知名老樹。

俗話說「建設前必先破壞」，但如何在兩者之間取得最佳的平衡，把環境傷害減到最低，達到共好雙贏的目的，宇隆科技在這次的擴廠計畫中，善盡企業社會責任，做了最好的示範。

(工商 )