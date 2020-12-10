國民黨主席江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館，江啟臣說，今天是國際人權日也是美麗島事件41周年，這一天對台灣民主意義重大，自己的伯公名字也出現於紀念碑中，看到伯公的名字心裡難過遺憾。

江啟臣說，參訪國家人權博物館要見證、省思、檢討，真相、撫慰、和解是面對過去歷史、追求轉型正義唯一的道路。

在園區內看到過去因白色恐怖、言論自由受迫害的人名，其中也包括自己的伯公，伯公於1950年被捕、1972年出獄，1993年過世，看到伯公的名字心裡難過遺憾。

江啟臣說，國民黨作為威權時代唯一的執政黨，必須要很謙卑，要很真誠面對白色恐怖的錯誤，尤其對於政治受難者前輩、家屬，國民黨更要展現謙卑反省的態度。

他強調，歷史必須解密、真相必須公開，才有可能和解，沒有永遠保密的歷史，沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相，真相應該公開；如今台灣民主化，民主化的成果都是過去先賢犧牲自己家庭、血淚而成，更應珍惜現在擁有的民主社會。轉型正義就是要追求真相、撫慰、和解，所有檔案都要公開。

(中時 )