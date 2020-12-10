產業消息人士與分析師今天表示，英國決定暫停對波音公司與其他美國商品徵收報復性關稅，震驚歐洲對手空中巴士，同時暴露出英國與歐洲間在航太工業投資上齟齬日益加深。

路透社報導，英國今天表示，從明年1月1日起，英國將暫停因飛機補貼爭端而對美國商品徵收報復性關稅。英國此舉企圖降低美歐長年以來就飛機補貼衝突而演變成彼此以牙還牙的貿易戰爭。

這項決定宣布之際，英國和美國正進行更廣泛的貿易談判，同時終結與空中巴士（Airbus）的政治支持者－英國、法國、德國和西班牙的一致關稅戰線。

空中巴士對此低調，聲稱公司的目標仍是「對這個長期以來的紛爭找到一個協商解決方案，以避免雙輸的關稅」。

外交官員表示，美國和歐盟的貿易代表正展開「嚴肅的協商以終結16年的飛機貿易補貼爭端」。

美國貿易代表署（USTR）昨晚表示樂見英國的決定，稱美國「共享英國達到協商解決方案的目標」。

不過美國貿易代表署表示，英國在脫歐後，「沒有來自世界貿易組織（WTO）的授權」能自行在飛機補貼案上課加關稅，因為英國並未單獨對美國提出告訴。

波音公司（Boeing Co）與空巴的補貼爭議從2004年美國提出訴訟開始延燒至今，美國和歐盟多次互相威脅加徵關稅作為報復。

法新社報導，美國總統川普去年對歐洲紅酒、起司、橄欖等加重課稅25%。

(中央社)