S.H.E於2001年出道，2年前3人決定跟舊東家華研不續約，各自成立個人工作室。今年9月「Hebe」田馥甄在小巨蛋開演唱會，昨(9日)週刊指出因選唱華研時期16首舊歌未獲授權，被舊東家寄出存證信，甚至砲轟田「沒誠信」，對此，田馥甄稍早在臉書發聲，雖未談糾紛，但強調：「我愛山，更愛我的山友」，並貼出S.H.E三人合影，感恩能和其他兩位姊妹風雨同行。

S.H.E兩年前和華研國際音樂結束長達17年合作關係，並各自成立公司處理演藝事務，Selina成立了「任真美好有限公司」、Hebe成立「樂來樂好有限公司」、Ella成立「勁樺娛樂」，而Hebe發唱片簽進何樂音樂，今年9月舉行「一一」演唱會，昨卻被週刊報導，因唱舊歌沒取得華研授權，被華研發存證信和聲明批評。

田馥甄發文。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

華研昨晚撂狠話，直指：「華研與田馥甄女士的合約上有約定，田馥甄女士在合約終止後，未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲，這是田馥甄女士清楚明白的事。這條款有一些除外的規定，但公開演唱會不在豁免之內，田馥甄女士若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意。」

S.H.E兩年前和舊東家華研不續約。（圖／中時資料照片）

華研強調：「合約會如此規範是出於雙方的合意，歌者拿到相當的版稅報酬，才會同意，田馥甄女士至今仍按時收取舊歌版稅，華研並無短付分文。」並批評：「部分報導指演唱會有取得詞曲授權，是故意移轉焦點，華研不是跟田馥甄女士處理詞曲授權，而是她違背合約的不誠信行為。華研希望演唱會主辦方何樂音樂公司、樂來樂好公司及藝人出面協商，而不是透過媒體自曝其短。」

新聞曝光一天後，華研表示：「演唱會主辦方何樂音樂公司及藝人沒有一點正式回應，對此華研深感遺憾。」而今午田馥甄在臉書發文，分享和Selina、Ella去登山的照片，意有所指說：「我愛山，更愛我的山友，能與你們同行甄好，在一起就是最美的風景。#謝謝你們#向天湖山」，粉絲也為她打氣寫下：「我們會在妳的背後，支持著妳~此生不變」、「守護妳的微笑，我們也把力量傳給妳」、「最美的風景就是看見妳們合體，加油！」。

(中時新聞網)