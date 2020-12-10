擁有台灣大學博士班高學歷，從事保險業的男子余秉原，與他的助理郭俊昱利用與香港接觸頻繁的機會，向親友兜售香港的境外保單，同時成立「艾恩斯」投資公司，再找同有台大博士班學歷的賴韻如當副總裁，以6到12％的保證獲利，投資境外貴金屬當號召吸金，台北地檢署偵查後，10日依違反《銀行法》、《保險法》等罪起訴郭及賴，並通緝案發後逃匿的余秉原。

檢調獲報，余秉原自2014年到2017年間，透過賴韻如向她的台大博士班同學及以往職場同事，遊說貴金屬投資獲利，並對外舉辦多場投資說明會，設計出「固定收益組合」等投資方案，以保證獲利6到12％的利率，向投資人表示與香港貴金屬公司合作，可以從操作貴金屬獲利。

余秉原等人鎖定出社會15年內，有正當工作的高學歷投資人，為取信投資人，余等人並公佈香港合作的貴金屬公司，讓投資人可以從網路找到相關資料，同時，因余等人的獲利並沒有到誇張的地步，共計超過25名被害人投資，不法金額約7200萬元。

不過，「艾恩斯」的投資獲利不如預期，無法順利出金，收不到利息的投資人向檢調提告，北檢2018年10月指揮調查局桃園市調處搜索，查扣帳冊資料及投資合約書等事證，勾稽查證後，認定余秉原等人違反銀行法第29-1條違法吸金犯行。同時，余秉原、郭俊昱還未經許可販賣香港的境外保單，因此依違反銀行法起訴余秉原、郭俊昱、賴韻如，違反保險法起訴余、郭2人。

(中時 )