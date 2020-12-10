新生村、漢寶村、新寶村等村民，齊赴彰化縣政府抗議，不要再核准新設畜牧場，怒吼，「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境」。（吳敏菁攝）

新生村、漢寶村、新寶村等村民，齊赴彰化縣政府抗議，不要再核准新設畜牧場，怒吼，「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境」。（吳敏菁攝）

新生村、漢寶村、新寶村等村民，齊赴彰化縣政府抗議，不要再核准新設畜牧場，怒吼，「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境」。（吳敏菁攝）

彰化芳苑鄉是全台養雞、養豬重鎮，近期傳出又要新設與復養18處畜牧場，引起鄉親大反彈，新生村、漢寶村、新寶村等村民，繼日前在鄉內抗議，不能再核准新設場、對復養場也要改善環保設施，再次齊赴彰化縣政府怒吼，「鄉下人也是人，我們要的只是健康安全的生活環境」。

芳苑鄉，雞隻總飼養數已超過300萬隻，毛豬則有數十萬頭，每天約供應全台1／5雞蛋和豬肉品；但畜牧場密度太高，新生、漢寶與新寶村長期飽受水和空氣遭受嚴重汙染和惡臭，高舉抗議布條、發出怒吼，遞交陳情書。

新生村長吳克修指出，新生村現有雞舍23場，蛋雞百萬隻，豬舍7場、豬隻5萬頭，相鄰漢寶、新寶村村也有豬舍10多場、養豬12萬頭，如此密集圈養，對環境汙染造成壓力，而且這些畜牧場坐落在村莊四周，將住家團團包圍，無論春夏秋冬，都飄來臭味，新設業者都非村民，是外來財團，看上的是低廉農地，加上雞舍、豬舍加裝太陽能發電補助，只有到有利可圖，在地生活樸實鄉下人，政府是不是要幫幫。

漢寶村民吶喊，目前全村圈養豬隻7萬5000隻，為人口數20倍，而全國豬隻為人口數0.25倍，數字顯示漢寶村高乘載，急需控管啊！

村民陳情，畜牧場應距離商店、機關、學校及非自有住宅等300公尺以上，卻嚴重忽視這300公尺。

農業處副處長郭至善代表接下陳情書，表示心聲已經聽到，合法申請，有經營的權利，但不能影響居民的生活環境。一旦有影響，縣府會依照畜牧法以及環保法去做稽查，如有汙染事實，最重可以要求停工。

農業處強調，拒絕新設的部分，會與產業團體研究，如果整個畜牧產業已經達到計畫生產量，將請求農委會針對畜牧場的新設來公告准予停止再設立。計畫生產量總額度是中央訂給地方，產量統計達到一定規模後，會向中央申請公告暫停受理新設。

(中時 )