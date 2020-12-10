美國國際貿易委員會（ITC）周三將韓國電池製造商樂金化學(LG Chem)和SK Innovation的商業竊密判決，推遲至2月10日公布。由於樂金化學是美國特斯拉與通用電動車電池供應商，SK Innovation則是德國福斯與美國福特電池供應商，ITC是否會禁止SK Innovation電池產品進口美國，也讓市場格外關注。

這樁韓國兩大電池商侵權官司案，起因是韓國樂金化學於2019年在美國指控，同是韓國的對手SK Innovation竊取電動車電池商業機密，並試圖阻止SK Innovation在美國生產電池與進口電池必要性零組件。

SK Innovation則否認有任何不法行為。因為ITC的裁決可能會導致SK Innovation禁止進口電池，讓福斯與福特汽車在製造新電動汽車時面臨缺料問題。

韓國SK Innovation正在美國建立首家電池工廠，該工廠將於2022年開始生產，市場擔心可能會受到ITC不利裁決的影響。因為在2月份，ITC做出了有利於樂金化學初步裁定後，樂金化學就把自家旗下電池業務事業體，分拆成另個樂金能源解決(LG Energy Solution)公司。

目前判決結果將延至2月10日發布，ITC並沒有透露為何延後原因。樂金能源解決公司表示一定會訴訟，另方面，SK Innovation也指出，無論結果為何，不會中途退縮。由於此訴訟案已延續了三年之久，判決後續勢必會影響全球電池事業版圖重整。

(時報資訊)