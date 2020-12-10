23歲馬來西亞DJ藍星蕾，今年4月身穿三點式比基尼在平交道附近拍照，讓她32F波濤洶湧的火辣身材嶄露無遺，因此一夕之間爆紅，近來曬出私下被側拍的影片，只見她傲人上圍幾乎要撐破上衣，引起網友熱烈討論。

藍星蕾在IG曬出正在玩手機的影片，並詢問網友：「原相機下的我，你給幾分呢？」雖然強調這是工作13個小時後的她，不過臉上依舊不見任何倦容，此外更對著鏡頭擺出甜美微笑，還不忘賣萌吐舌，難得展現私下俏皮一面，此外她擺出嫵媚撩人的姿勢，尤其雙手撐住桌子時，傲人的一對北半球幾乎要撐破上衣，讓網友們看的是鼻血直流。

對此，網友也紛紛留言：「有1000分嗎？反正我就給100分」、「我给超级美女神一百分」、「太正了無法評分」、「蕾蕾好漂亮，比照片更迷人，是要忌妒死人喔」。

藍星蕾雖以「亞洲百大DJ」頭銜走紅，但她其實畢業於新加坡奧林比亞大學，就讀國際商務法律學士及碩士的學生，堪稱全方位學霸女神，近來積極在台灣發展，主要以上綜藝節目當來賓為主。

(中時新聞網)