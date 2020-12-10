美國總統當選人拜登即將就任，未來美中台關係也受矚目，最新民調顯示，若兩岸真的發生衝突，有高達48.0％的台灣民眾認為拜登不會派軍協防台灣。

據《ETtoday新聞雲》今公布的最新民調顯示，若未來台海發生戰事，解放軍真要武統台灣，有高達48.0％的台灣民眾認為，拜登不會派軍協防台灣。對照前次調查（2020年10月），若兩岸爆發軍事衝突，在川普執政下的美國政府，僅有35.0％民眾認為不會派軍協防台灣，顯示國人認為美國不會派兵協防的比例，增加13個百分點。

另對於拜登出任美國總統後的美中關係發展，該民調顯示，認為美中關係會變好的為39.3％、維持不變為41.2％，僅7.7％的民眾認為美中關係會變差。

此外，由中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）橫跨15國，超過20億人口，佔全球GDP近三成，已於11月15日簽署完畢，未來這15個國家彼此之間多項商品交易免關稅。根據調查指出，有72.0％民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響。

本次民調是於2020年12月1日至12月4日間調查，成功訪問1368位年滿20歲的台灣人民，信心水準為95％，抽樣誤差為正負2.65％。

事實上，針對拜登就任美國總統後的美台關係走向，外界討論不少。民進黨前僑務委員會委員長張富美日前就分析，拜登為了「還中國大陸的債」，會暗助大陸處理台灣，「未來台灣處境會比較悽慘」。前美國在台協會台北處長包道格則認為，拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣會被放在中美利益這一更廣闊的背景，小心地處理。

(中時新聞網)