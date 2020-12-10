標準普爾全球評級至今估計，新冠疫苗將在2021年下半年才會開始施打，標普台灣子公司中華信評今（10）日公布「2021年台灣信用展望」，仍認為COVID-19疫苗接種的逐步實施，將為台灣2021年強勁的經濟帶來較為穩定的前景。

標普對2020年與2021年的台灣經濟成長估測，分別為1.6％、2.9％。中華信評分析師許智清指出，強勁的電子產品出口與較低的原料成本，使得部份企業2021年的前景可望獲得改善，2020年疫情期間，遠端學習與在家工作的激增，帶動科技業的需求與利潤率向上攀升，遠高於中華信評先前預測的水準，因此，企業的下行風險應會略微趨緩。

惟許智清提醒，在未來12個月期間，台灣企業信用展望的下行風險，可能仍將維持在偏高水準，企業的評等趨勢仍偏負向，防疫措施範圍擴大以及全球債務不斷增加，可能會阻礙需求的復甦，以科技業為例，2021將面臨較高的庫存量，以及後疫情時期企業與消費性IT支出力道的轉弱等，可能會在未來一年逐漸影響企業的利潤率。

中華信評指出，2021年台灣的信用展望，將因四大主要風險而存在壓力：一、能否在借款增加、且營收恢復狀況仍屬未知的情況下，壓低財務槓桿；二、疫情持續延燒之下的各國政策措施不協調，恐進一步帶來經濟衝擊；三、美中之間尚未解決的貿易策略爭端，將帶來的經濟外溢風險，四、外匯與大宗商品價格波動。

(工商 )