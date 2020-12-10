因應歲末年終的各式聚餐需求，披薩連鎖達美樂根據年度口味調查報告推出人氣最高的「黃金龍蝦壽喜牛」海陸雙拼披薩，搭配轟炸雞腿、鱈魚星星以及可樂的套搶市，原價1,271元、優惠價1,199元。

鑑於不少人仍未使用振興三倍券，達美樂另推出振興三倍券好禮四選一活動，消費者訂購披薩，官網消費滿399元，額外再送香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯或是1.25公升可樂好禮4選1。

達美樂行銷部門表示，「龍蝦舞沙拉和壽喜牛披薩」是達美樂店內最愛歡迎的人氣商品，之前推出這兩款口味的雙拼披薩，更是大受歡迎，回購率達到一般口味的三倍。達美樂表示，雙併口味披薩，一片披薩即可滿足消費者兩種口味的需求，加上於披薩中心鋪滿莫札瑞拉和巧達起司，金黃的色澤與濃郁的起司香氣，更創造了味覺與視覺的雙重享受。

熱賣「黃金龍蝦壽喜牛」新年套餐的同時，達美樂也在全台啟動超過400個景點直送服務，消費者不用人擠人、吹著寒風在景點覓食，只要滑滑手機網訂達美樂，就可享有快、熱、送的披薩服務，為您與親友出遊歡聚、提供輕鬆飽餐的好選擇。

(工商 )