邵姓、蔡姓網友在網路上散布「小英政府開部長級會議吃山珍海味」、「蔡政府花錢不手軟」假訊息，被台北市文山一分局約談，遭依違反社會秩序維護法送辦。台北地院認為，無證據顯示2人明知是假訊息仍轉傳，故裁定不罰，可抗告。

2名網友轉傳的訊息內容為：「這是小英政府開部長級會議中午吃的便當，山珍海味。剛才上網查詢一下，這是『山海樓』手工台菜餐廳的『山海珍寶盒三層便當』，一份有17樣菜色，可供4到6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得（的）花費1745」、「此超豪華餐廰為米其林一星，蔡政府花錢不手軟」。

北院認為，依警方移送資料，沒有證據指出邵姓網友明知是假訊息，還故意散布，此外，內容雖是批評政府的負面評論，但言論是針對特定對象，不會使聽聞者產生畏懼、恐慌等負面心理，而影響公共安寧，裁定不罰。

蔡姓網友則辯稱，他在LINE上看到這篇文章，覺得很離譜，才會轉貼到臉書給朋友看。北院認為，無法認定他明知是假訊息仍故意發布，也裁定不罰。

(中時 )