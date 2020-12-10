駐日代表謝長廷返台拋出日本核食解禁議題，引起議論。國民黨立委鄭麗文今天在司法法制委員會質詢外交部次長田中光此事，田中光表示，政府會在滿足「尊重科學、醫學數據」、「先進國家如何處理核食問題」、「國際間通例為何」三條件後，才會談核食。

鄭麗文質詢，政府說要積極爭取加入CPTPP，為什麼至今沒有提出申請？田中光解釋，至今還沒有申請是要等國際氛圍成熟的時候；CPTPP是採11國共識決，要加入必須跟個別經濟體、會員國諮商，諮商完後才能決定能否加入。

田中光也強調，台灣的經濟體與在CPTPP的供應鏈都很被重視，因此外交部過去幾年在這11國用了很大的力量推動。鄭麗文則批評謝長廷把無法加入CPTPP與是否開放核食連結，蔡政府講的好像開放核食加入CPTPP八字就有一撇，但卻至今都未正式提出申請，最後恐犯了與開放萊豬一樣錯誤，「什麼都換不到」。

鄭麗文也提到，日本首相菅義偉9月26日去福島核電廠視察，都不敢喝處理過的水，證明科學依據都不足以排除民眾心裏陰影。田中光說，我國與日本在2014已簽訂核能資料交換議定書，日方核廢水用兩種方式排除，自動排進海洋或大量蒸發到空氣中，這樣對鄰近國家或台灣都有影響，我國已跟日本不斷表達我方的想法。

(中時 )